СК начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку на Кубани

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку в центре Тихорецка. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По предварительным данным, ребёнок ехал на велосипеде по центральной площади, когда в него врезался водитель мототранспорта.