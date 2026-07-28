Инженера раздавило в топливном баке Boeing 787

23-летний Джорджи Бакстон забрался в топливный отсек Boeing 787 для проведения испытательных работ. Внезапно на него обрушились детали двигателя. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. За четыре недели он так и не пришел в сознание, и в начале июля его отключили от системы поддержки жизни.