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NHK: в Японии без вести пропали 10 человек после взрыва в ТЦ

В Японии пропали 10 человек после землетрясения и взрыва в ТЦ.

Источник: Аргументы и факты

В Японии прогремел взрыв в торговом центре после землетрясения, пропали 10 человек, передает NHK.

Как отмечается, после землетрясения из торгового центра Aeon Mall Kumamoto эвакуировались около 200 человек. Впоследствии в здании прозвучал взрыв. В результате произошло обрушение второго этажа торгового центра.

«С места происшествия спасены четыре человека, сообщений об угрозе их жизни не поступало. В то же время судьба еще десяти человек остается неизвестной», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в районе японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков местные власти объявили угрозу цунами.