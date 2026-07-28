NHK: в Японии без вести пропали 10 человек после взрыва в ТЦ

В Японии прогремел взрыв в торговом центре после землетрясения, пропали 10 человек, передает NHK.
Как отмечается, после землетрясения из торгового центра Aeon Mall Kumamoto эвакуировались около 200 человек. Впоследствии в здании прозвучал взрыв. В результате произошло обрушение второго этажа торгового центра.
«С места происшествия спасены четыре человека, сообщений об угрозе их жизни не поступало. В то же время судьба еще десяти человек остается неизвестной», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в районе японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков местные власти объявили угрозу цунами.