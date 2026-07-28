На танкере с серной кислотой в Норвегии произошел взрыв

В Норвегии у побережья муниципалитета Хвалер произошел инцидент с танкером Bergstraum, перевозившим серную кислоту. Судно село на мель днем 28 июля, после чего на нем случился взрыв, а затем вспыхнул пожар, о чём сообщает портал NRK.
Танкер принадлежит норвежской судоходной компании Utkilen и зарегистрирован для перевозки нефти либо химикатов. В момент инцидента на борту танкера находились 15 человек, экипаж состоит из граждан Прибалтики и Филиппин. В компании сообщили, что возгорание на судне уже потушено.
По данным полиции, разлива серной кислоты пока не зафиксировано, уточняется в публикации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы писали: В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль.
Читайте также: Инженера раздавило в топливном баке Boeing 787.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!