На танкере с серной кислотой в Норвегии произошел взрыв

В Норвегии у побережья муниципалитета Хвалер произошел инцидент с танкером Bergstraum, перевозившим серную кислоту. Судно село на мель днем 28 июля, после чего на нем случился взрыв, а затем вспыхнул пожар, о чём сообщает портал NRK.