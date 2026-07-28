В Липецкой области арестовали мужчину, обстрелявшего машину с детьми

Суд в Липецкой области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 55-летнему местному жителю, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу по проезжавшему мимо авто. В машине находились трое детей, один из них получил огнестрельное ранение, сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, днем 28 июля мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части. Пули попали в автомобиль, в салоне которого находились дети 8, 9 и 12 лет. Восьмилетний мальчик госпитализирован с ранением левого бедра, его брат и сестра пострадали от осколков разбившегося стекла.
Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении огнестрельного оружия. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области 13-летняя школьница получила тяжелую травму кисти из-за взрыва неизвестного предмета.