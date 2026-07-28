В Липецкой области арестовали мужчину, обстрелявшего машину с детьми

По данным следствия, днем 28 июля мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части. Пули попали в автомобиль, в салоне которого находились дети 8, 9 и 12 лет. Восьмилетний мальчик госпитализирован с ранением левого бедра, его брат и сестра пострадали от осколков разбившегося стекла.