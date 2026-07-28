Человек погиб, выпрыгнув из окна ради спасения от пожара в жилом доме в Самаре

Мощный пожар произошел в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Тухачевского в центре Самары. По предварительным данным, возгорание началось на шестом этаже здания. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.