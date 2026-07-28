Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек погиб, выпрыгнув из окна ради спасения от пожара в жилом доме в Самаре

Мощный пожар произошел в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Тухачевского в центре Самары. По предварительным данным, возгорание началось на шестом этаже здания. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мощный пожар произошел в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Тухачевского в центре Самары. По предварительным данным, возгорание началось на шестом этаже здания. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Из нескольких окон валил густой дым, а балконы были полностью охвачены пламенем. Пытаясь спастись, один из мужчин выпрыгнул из окна, однако получил травмы, несовместимые с жизнью.

Одна из пожарных машин не смогла оперативно проехать во двор из-за неправильно припаркованных автомобилей. Специалисты устанавливают точные причины возгорания и все детали произошедшего.

— В Самаре прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме. Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуально проверки — на контроле надзорного ведомства, — передает страница прокуратуры Самарской области в VK.

Ранее 12 строений, включая 8 жилых домов, загорелись в поселке Нижний Баскунчак Астраханской области.