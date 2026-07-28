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В Новороссийске отменили угрозу применения БПЛА

Опасности для жителей нет, сообщил глава города Андрей Кравченко.

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Режим угрозы применения БПЛА отменили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Отмена сигнала “Угроза применения БПЛА”. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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