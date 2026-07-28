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Пять человек застряли на колесе обозрения в Ярославской области

В городе Рыбинск в Ярославской области посетители парка застряли на колесе обозрения. Спасателям пришлось эвакуировать людей с помощью автолестницы с люлькой.

Источник: Аргументы и факты

В городском парке Рыбинска в Ярославской области внезапно остановилось колесо обозрения. Посетители остались висеть в кабинках на высоте нескольких десятков метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Электрики попытались перезапустить механизм, но безуспешно. На место прибыли экстренные службы. Спасатели эвакуировали людей с помощью автолестницы с люлькой.

Пожилую женщину спустили с высоты 12−15 метров, а семью из четырех человек, включая 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, снимали с 35-метровой высоты.

Всего с аттракциона сняли пять человек. В операции принимали участие 6 единиц техники и 13 сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области из-за непогоды люди застряли в кабинках канатной дороги.

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