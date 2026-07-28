Человек погиб в результате падения лифта в доме на востоке Москвы

В результате падения лифта в доме на Открытом шоссе на востоке Москвы во вторник, 28 июля, погиб один человек. На месте случившегося работают спасатели, которые пытаются достать тело из лифтовой шахты.
— На месте работают спасатели, они пытаются достать тело из лифтовой шахты, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
По предварительным данным, трагедия произошла в 12-этажном доме, построенном в 1970-х годах, расположенном по адресу Открытое шоссе, дом 6, корпус 13. Погибшим был монтер, который работал в шахте, сообщил MSK1.ru.
11 июля один рабочий погиб и еще один пострадал в результате падения строительного лифта на Большой Очаковской улице на западе Москвы. Подъемник рухнул с высоты 4−5-го этажей. В тот момент в кабине находились двое монтеров. По словам очевидцев, лифт запустили в эксплуатацию впервые.