Человек погиб в результате падения лифта в доме на востоке Москвы

11 июля один рабочий погиб и еще один пострадал в результате падения строительного лифта на Большой Очаковской улице на западе Москвы. Подъемник рухнул с высоты 4−5-го этажей. В тот момент в кабине находились двое монтеров. По словам очевидцев, лифт запустили в эксплуатацию впервые.