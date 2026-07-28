Захарова: ВСУ понесут ответственность за удары по пассажирским автобусам в РФ

Также ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодняшние удары ударных БПЛА Вооружённых сил Украины привели к ранению семи мирных граждан в Донецкой Народной Республике. В Никитовском районе Горловки в результате атаки на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980 и 1989 годов рождения, а также мужчины 1949 и 1981 годов рождения. В городе Кировское Шахтёрского муниципального округа при атаке на АЗС ранена женщина 1973 года рождения, кроме того, пострадал мужчина 1982 года рождения.