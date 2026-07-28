Женщина подала в суд после того, как ее сбил робот-доставщик

Жительница штата Аризона по имени Труди Перес подала иск против компании Starship Technologies, заявив, что получила серьёзные увечья из-за столкновения с роботом, доставляющим еду. Об этом сообщает издание New York Post.
Происшествие случилось на парковке Университета штата Аризона, где 73-летняя Перес работала парковщицей. Как она утверждает, небольшой робот-курьер сначала ехал перед ней, но потом внезапно повернул и врезался в женщину, опрокинув её на землю.
В иске говорится, что после падения Перес робот снова начал двигаться в её сторону, пока она лежала на асфальте. Полицию вызвали на место происшествия. В отчёте указано, что женщина «выглядела пострадавшей», а на её левой руке была рана длиной около десяти сантиметров.
Позже Перес заявила, что последствия оказались гораздо серьёзнее. Её представители утверждают, что кроме прочего у неё диагностирован перелом позвоночника, а некоторые последствия травм останутся с ней на всю жизнь.
Теперь Перес намерена привлечь Starship Technologies к ответственности. Судебное разбирательство с участием присяжных назначено на начало следующего 2026 года.