Женщина подала в суд после того, как ее сбил робот-доставщик

В иске говорится, что после падения Перес робот снова начал двигаться в её сторону, пока она лежала на асфальте. Полицию вызвали на место происшествия. В отчёте указано, что женщина «выглядела пострадавшей», а на её левой руке была рана длиной около десяти сантиметров.