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В США гражданина Израиля и Украины осудили за фальшивое брокерство

Мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в американском штате Миссисипи приговорил Ярослава Шилклопера, имеющего гражданство Израиля и Украины, к четырем годам тюремного заключения за организацию мошеннической схемы с поддельными брокерскими фирмами. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Ярослав Шилклопер, 50-летний гражданин Украины и Израиля, был приговорен сегодня к четырем годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с использованием изощренной схемы с фальшивым брокерским бизнесом для того, чтобы обманом получать миллионы долларов от граждан США», — говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, суд обязал Шилклопера выплатить $250 тыс. штрафа и еще $1,43 млн в качестве компенсации жертвам его преступлений.

Осужденный, указывает американский Минюст, вместе с сообщниками получил от обманутых лиц более $3 млн, обещая высокую прибыль от инвестиций. В реальности полученные средства злоумышленники никуда не вкладывали, а дробили и отмывали через ряд банковских счетов в Грузии, Израиле, на Украине и в Чехии.

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