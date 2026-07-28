В США гражданина Израиля и Украины осудили за фальшивое брокерство

«Ярослав Шилклопер, 50-летний гражданин Украины и Израиля, был приговорен сегодня к четырем годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с использованием изощренной схемы с фальшивым брокерским бизнесом для того, чтобы обманом получать миллионы долларов от граждан США», — говорится в сообщении.
Помимо лишения свободы, суд обязал Шилклопера выплатить $250 тыс. штрафа и еще $1,43 млн в качестве компенсации жертвам его преступлений.
Осужденный, указывает американский Минюст, вместе с сообщниками получил от обманутых лиц более $3 млн, обещая высокую прибыль от инвестиций. В реальности полученные средства злоумышленники никуда не вкладывали, а дробили и отмывали через ряд банковских счетов в Грузии, Израиле, на Украине и в Чехии.