В США гражданина Израиля и Украины осудили за фальшивое брокерство

Осужденный, указывает американский Минюст, вместе с сообщниками получил от обманутых лиц более $3 млн, обещая высокую прибыль от инвестиций. В реальности полученные средства злоумышленники никуда не вкладывали, а дробили и отмывали через ряд банковских счетов в Грузии, Израиле, на Украине и в Чехии.