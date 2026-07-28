Критическая инфраструктура Урала уцелела при аномальном паводке

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым. Стороны обсудили ликвидацию последствий паводка, который спровоцировали аномальные осадки, выпавшие в ряде муниципалитетов региона.
По словам Паслера, в подтопленных территориях удалось избежать повреждений объектов критически важной инфраструктуры. Глава региона связал это с оперативной консолидированной работой всех ведомств и экстренных служб. Как написал губернатор в своем Telegram-канале, сейчас обстановка в пострадавших от стихии районах находится под контролем областного правительства и спасательного ведомства.
В ходе совещания Александр Куренков поставил задачу в максимально сжатые сроки завершить просушку жилых домов, в первую очередь в наиболее пострадавших территориях. Для ускорения работ МЧС дополнительно направляет на Средний Урал технику и оборудование, перебрасываемые из соседних субъектов федерации.
Власти региона переключились на оказание адресной поддержки жителям. Паслер сообщил, что продолжают работу комиссии по оценке нанесенного ущерба, ведется прием заявлений от пострадавших. На территориях, где вода уже сошла, организована помощь населению с просушкой домовладений. Кроме того, в зонах подтопления проводятся дезинфекционные мероприятия на социальных объектах и в частном секторе.
По данным главы региона, на текущий момент обработано более 800 домов и свыше 300 скважин. Для предотвращения инфекционных угроз развернута вакцинация, прививки уже получили почти 5 тысяч человек.
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