В Самаре в результате пожара, произошедшего в девятиэтажке, погиб мужчина

Тем временем над Францией, где бушуют лесные пожары, заметили «огненные» облака — пирокумулонимбусы. Это явление возникает из-за сверхэкстремальной конвекции: интенсивное горение порождает мощные кучевые облака, которые могут достигать высоты 10−15 километров. Несмотря на впечатляющий вид, серьёзной опасности для граждан и авиации они не представляют. Облака прекрасно видны на радарах, и пилоты их облетают. Подобное часто встречается при крупных пожарах в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке. В этом году пирокумулятивные облака наблюдались также в Канаде — даже во время чемпионата мира, и не помешали его проведению.