В Сочи объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили в городе Сочи, сообщается в канале регионального ГУ МЧС в «Максе».
«Беспилотная опасность на территории муниципального образования город Сочи», — говорится в сообщении.
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