В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Опасность применения БПЛА объявили на территории Таганрога Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в «Максе».
«Внимание — угроза применения БПЛА по Таганрогу», — написала она.
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