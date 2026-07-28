Два млн рублей будет выплачено семье пенсионера, который погиб в яме с кипятком

26 ноября 2025 года возле дома № 53 на улице Малой Ивановской мужчина провалился в яму, которая появилась после прорыва трубопровода ресурсоснабжающей организации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги не менее 60% тела. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался. Погибший возглавлял центр агрохимической службы «Омский». Он имел звания ветерана труда и заслуженного агронома Российской Федерации. За научную и профессиональную деятельность мужчина получил золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью» и другие награды.