Во Владимире потушили пожар в складском здании

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пожар в складском помещении во Владимире ликвидирован. Предварительная причина — нарушение техники безопасности в ходе строительных работ, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в складском здании. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении строительных работ», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».
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