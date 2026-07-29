СМИ раскрыли связь семьи террориста из Берлина с ИГ*

Два двоюродных брата Абдула Баллута, которого в ФРГ считают исполнителем теракта в берлинском парке Тиргартен, состояли в террористической группировке «Исламское государство»* (организация запрещена на территории РФ). Соответствующие документы ливанских следователей, как сообщает газета Zeit, были переданы в Федеральную разведывательную службу Германии (BND).
По данным издания, Баллута задержали в Ливане в июле 2025-го по подозрению в причастности к террористической деятельности. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый через мессенджер контактировал с предполагаемыми представителями ИГ* и просил содействия в переезде в Сирию. При этом он ссылался на рекомендации своих кузенов — Абу Билала, погибшего в рядах боевиков, и Мухаммада, который сейчас отбывает срок в иракской тюрьме.
В материалах также указывается, что мать братьев состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком — известной фигурой в среде международных джихадистов. Фустук, также известный как Омар Бакри Мухаммад, долгое время проживал в Великобритании, где, по версии следствия, занимался радикализацией молодежи. Впоследствии его подопечные вступали в разные запрещенные группировки. До 2023 года Фустук находился в заключении в Ливане.
Сам теракт произошел 25 июля во время массового мероприятия в районе Тиргартена. Водитель белого минивэна направил машину в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся. По официальным данным, в результате погиб один человек, пострадал 31. Федеральная прокуратура Германии квалифицировала инцидент как террористический акт на исламистской почве.
Главный фигурант дела, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля при попытке задержания в районе Шандау. Позднее немецкие СМИ сообщили, что на его мобильном телефоне нашли видео, где он называет себя сторонником ИГ*.
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* — организация запрещена на территории РФ.