СМИ раскрыли связь семьи террориста из Берлина с ИГ*

По данным издания, Баллута задержали в Ливане в июле 2025-го по подозрению в причастности к террористической деятельности. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый через мессенджер контактировал с предполагаемыми представителями ИГ* и просил содействия в переезде в Сирию. При этом он ссылался на рекомендации своих кузенов — Абу Билала, погибшего в рядах боевиков, и Мухаммада, который сейчас отбывает срок в иракской тюрьме.