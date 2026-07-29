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У жительницы Башкирии на лбу выросли «рога» после уколов ботокса

Жительница Башкортостана Ригина столкнулась с необычными последствиями косметологической процедуры. Спустя некоторое время после инъекций ботокса у неё на лбу образовались плотные выступы, внешне напоминающие рога. Она отметила, что шишки не причиняют ей боли.

Ригина рассказала, что обратилась к косметологу три недели назад. Специалист, к которому она пришла с жалобой, предположил, что это аллергическая реакция, и назначил антигистаминные препараты, однако изменений пока не наблюдается. Об этом передаёт Baza.

В социальных сетях девушке написали другие женщины, столкнувшиеся с похожей проблемой после ботокса, однако их шишки были меньше и не исчезали со временем. Некоторые комментаторы предположили, что причиной могло стать использование некачественного препарата.

Ранее ведущая проекта «Женский 100500» Аня Лулу столкнулась с серьёзными последствиями после косметологической процедуры, из-за которых теперь не может появляться в кадре. Девушка рассказала, что после лечения мигрени ботоксом у неё ослабли мышцы века и оно полностью закрыло глаз. Пациентке ввели 200 единиц препарата «Релатокс», однако спустя несколько дней развилось осложнение: веко на одном глазу потеряло тонус и опустилось. Чтобы вернуть способность видеть, ведущей пришлось приклеивать его пластырем к брови.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.