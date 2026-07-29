У жительницы Башкирии на лбу выросли «рога» после уколов ботокса

Ранее ведущая проекта «Женский 100500» Аня Лулу столкнулась с серьёзными последствиями после косметологической процедуры, из-за которых теперь не может появляться в кадре. Девушка рассказала, что после лечения мигрени ботоксом у неё ослабли мышцы века и оно полностью закрыло глаз. Пациентке ввели 200 единиц препарата «Релатокс», однако спустя несколько дней развилось осложнение: веко на одном глазу потеряло тонус и опустилось. Чтобы вернуть способность видеть, ведущей пришлось приклеивать его пластырем к брови.