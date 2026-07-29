Водитель питбайка скрылся с места ДТП с участием девочки

В Тихорецке Краснодарского края разыскивают водителя питбайка, который сбил семилетнюю девочку и покинул место происшествия. Инцидент произошел на центральной площади города, где ребенок двигался на велосипеде.
Кадры с места событий появились в соцсетях во вторник. На записи видно, как мотоциклист на высокой скорости пересекает площадь и сталкивается с юной велосипедисткой. После удара водитель не остановился и скрылся, а девочка смогла подняться самостоятельно.
Следственный отдел по Тихорецкому району СУ СКР по региону организовал доследственную проверку. Следователи проводят мероприятия, чтобы установить личность нарушителя и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.
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