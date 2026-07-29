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Во Владимире ликвидировали крупное возгорание на складе

Во Владимире ликвидировали возгорание на складе, огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров.

«Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в складском здании во Владимире», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало «нарушение техники безопасности при проведении строительных работ».

Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.

По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.

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