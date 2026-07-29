Во Владимире ликвидировали крупное возгорание на складе

Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров.
«Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в складском здании во Владимире», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания стало «нарушение техники безопасности при проведении строительных работ».
Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.
По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.