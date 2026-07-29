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ЕР попросит СК провести проверку после избиения ученого на Урале

ЕР попросит СК провести проверку после избиения ученого Зезина на Урале.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что подготовил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать федеральную проверку по делу об избиении Никиты Зезина — директора Уральского федерального аграрного научно‑исследовательского центра УрО РАН в Екатеринбурге.

Зезин скончался 22 июля на 68-м году жизни, сообщал центр. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице «ВКонтакте» сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.

По данным Вегнера, ученый сделал замечание детям, которые ездили по опытным полям на квадроциклах, уничтожая посевы, позвонил их родителям и отвез к институту, чтобы передать им детей. Однако группа людей на четырех машинах, среди которых был отец детей, жестоко избили Зезина и его заместителя Александра Шанина, сообщил депутат. По его словам, в результате побоев и стресса сердце ученого не выдержало, и спустя несколько дней он скончался.

«Подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», — написал он в своем канале на платформе «Макс».

По словам Сидякина, виновные должны ответить за преступление в соответствии с законодательством.

«Эта трагедия — не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма», — отметил он.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по заявлению об избиении ученого возбуждено уголовное дело, а доклад о расследовании будет представлен Бастрыкину. По данным МВД, личности участников конфликта установлены.

Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с ним прошло в понедельник, 27 июля.

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