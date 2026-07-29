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У побережья Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

У побережья Норвегии произошло чрезвычайное происшествие на борту танкера, перевозившего серную кислоту. Как сообщает телеканал NRK, на 120-метровом судне прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Информация об инциденте поступила от очевидцев в 15:30 по местному времени (16:30 мск).

Источник: Life.ru

По предварительным данным, взорвался пустой резервуар, поэтому сам опасный груз не пострадал. Пожар, возникший после хлопка, был ликвидирован к 17:50. Все 15 членов экипажа находятся в безопасности, никто из них не пострадал. Причины инцидента пока неизвестны. Угрозы разлива токсичных веществ в море не зафиксировано.

Незадолго до этого йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетный удар по саудовскому танкеру NCC Ghazal. По словам представителя хуситов Яхьи Сариа, судно было атаковано баллистическими ракетами из-за того, что проигнорировало требования о запрете на судоходство в регионе. Согласно заявлению представителя хуситов, ракетный удар вынудил судно скорректировать маршрут следования.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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