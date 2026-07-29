Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 9 и 7,5 км

Ранее Life.ru писал, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов Камчатки. В посёлке Ключи Усть-Камчатского округа слой пепла достиг одного миллиметра. Позднее следы выброса обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо. Жители Мильковского округа не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу.