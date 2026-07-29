Афериста с гражданством Израиля и Украины осудили на 4 года тюрьмы в США

Ранее в США арестовали 34-летнюю уроженку России Веронику Митину, её обвиняют в перехвате дорогостоящих посылок по заказу онлайн-мошенников. Девушке предъявили около десятка обвинений, в том числе по тяжким статьям. С августа 2025 года по апрель 2026 года уроженка Краснодара совершила три кражи у разных жителей. Жертвы заказывали дорогие товары: часы Cartier за 8 тысяч долларов, две золотые монеты за 9,5 тысячи и золотые слитки на 70 тысяч долларов. Общий ущерб превысил 90 тысяч долларов.