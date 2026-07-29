Подросток на самокате столкнулся с BMW и попал в реанимацию в Екатеринбурге

За рулём иномарки находилась женщина с небольшим опытом вождения. По её словам, мальчики неожиданно и резко перестроились прямо перед ней. При этом у водителя BMW отсутствовал полис ОСАГО и не было установлено обязательного знака «Начинающий водитель». По факту аварии назначено расследование.