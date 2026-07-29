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Пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ в Чехове предоставят временное жильё

В Чехове Московской области временное жильё предоставят всем, кто нуждается в нём после атаки БПЛА на многоквартирный дом. Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Возле повреждённого здания развернули мобильный пункт приёма граждан. Сотрудники экстренных и правоохранительных служб фиксируют обращения жильцов. У некоторых собственников разбиты окна в квартирах и повреждены автомобили. Специалисты также продолжают поквартирный обход. Они уточняют объём ущерба и собирают информацию о необходимой помощи.

«Каждому нуждающемуся мы предоставим временное жильё, никого не оставим без крыши над головой», — написал Собакин.

До конца 29 июля эксперты Фонда капитального ремонта составят смету и начнут восстанавливать квартиры. Управляющая компания принимает заявки от жителей и рассчитывает стоимость замены окон. Глава округа заявил, что власти продолжат работать с жильцами до полного восстановления дома. Ситуацию контролируют муниципальные и экстренные службы.

Напомним, беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом на Земской улице в Чехове. Падение другого аппарата вызвало пожар на площадке с автомобильными шинами. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом, в котором не было людей. Фрагменты ещё одного БПЛА повредили дачу в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Силы ПВО также уничтожили несколько десятков беспилотников над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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