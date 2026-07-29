В США украинца приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество

Шилклопер стал первым из трех обвиняемых, в отношении которого вынесен приговор. В 2023 году его задержали на территории Польши, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Ранее в ходе процедуры конфискации имущества пострадавшим удалось вернуть около 2,8 миллиона долларов.