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В США украинца приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество

В США гражданин Украины получил четыре года тюрьмы за мошенничество.

Источник: Аргументы и факты

Суд в США приговорил гражданина Украины и Израиля Ярослава Шилклопера к четырем годам лишения свободы по делу о масштабном мошенничестве с использованием фиктивных брокерских компаний.

Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в размере 250 тысяч долларов, а также выплата компенсации потерпевшим на сумму 1,43 миллиона долларов.

По данным американского Минюста, Шилклопер вместе с сообщниками организовал схему, в рамках которой инвесторам из США обещали высокую прибыль от вложений через подставные компании. Для создания иллюзии законной деятельности клиентам демонстрировали специальную цифровую платформу с поддельными данными о торгах и якобы успешных инвестициях. Общий ущерб от действий группы превысил 3 миллиона долларов.

Шилклопер стал первым из трех обвиняемых, в отношении которого вынесен приговор. В 2023 году его задержали на территории Польши, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Ранее в ходе процедуры конфискации имущества пострадавшим удалось вернуть около 2,8 миллиона долларов.

Ранее из Польши депортировали 44-летнего гражданина Украины после данных о многократных нарушениях общественного порядка.

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