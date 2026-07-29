В США украинца приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество

Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в размере 250 тысяч долларов, а также выплата компенсации потерпевшим на сумму 1,43 миллиона долларов.
По данным американского Минюста, Шилклопер вместе с сообщниками организовал схему, в рамках которой инвесторам из США обещали высокую прибыль от вложений через подставные компании. Для создания иллюзии законной деятельности клиентам демонстрировали специальную цифровую платформу с поддельными данными о торгах и якобы успешных инвестициях. Общий ущерб от действий группы превысил 3 миллиона долларов.
Шилклопер стал первым из трех обвиняемых, в отношении которого вынесен приговор. В 2023 году его задержали на территории Польши, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Ранее в ходе процедуры конфискации имущества пострадавшим удалось вернуть около 2,8 миллиона долларов.
Ранее из Польши депортировали 44-летнего гражданина Украины после данных о многократных нарушениях общественного порядка.