В Москве лифт сорвался и упал на монтёра в шахте

Ранее во Владивостоке двое рабочих погибли после падения с высоты 22-го этажа. Несчастный случай произошёл на стройке жилого дома на улице Невельского. По предварительным данным, рабочие находились в строительной люльке, когда у неё внезапно оборвались тросы. Платформа рухнула вниз вместе с ними. Очевидцы и коллеги пытались оказать пострадавшим помощь и провести реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось.