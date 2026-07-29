В США циркачка промахнулась и попала мужу в шею стрелой из арбалета

Ранее житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что во время периода украинской оккупации города ему удалось сбить беспилотник из лука. По его словам, в момент инцидента он тренировался во дворе и отрабатывал стрельбу по мишени, когда услышал звук дрона. Кленин утверждает, что беспилотники регулярно использовались в городе для наблюдения и предшествовали обстрелам. Он отметил, что аппарат находился на небольшой высоте и постепенно снижался, после чего он произвёл выстрел.