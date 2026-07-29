Мужчина погиб при аварии на гидроцикле во Владивостоке

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением гидроциклом и врезался в каменную насыпь. От удара транспортное средство опрокинулось на участок отсыпанной грунтовой дороги. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Следователи и криминалисты осматривают место аварии и проводят комплекс проверочных мероприятий. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии. По факту происшествия организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.