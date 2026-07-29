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Мужчина погиб при аварии на гидроцикле во Владивостоке

Мужчина погиб в результате аварии на гидроцикле во Владивостоке.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю. Происшествие случилось 28 июля в акватории в районе дома на улице Набережной.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением гидроциклом и врезался в каменную насыпь. От удара транспортное средство опрокинулось на участок отсыпанной грунтовой дороги. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Следователи и криминалисты осматривают место аварии и проводят комплекс проверочных мероприятий. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии. По факту происшествия организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В региональном управлении СК напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Для управления гидроциклом требуется специальная подготовка. Водителям также необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать погоду и особенности акватории.