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Подросток на электросамокате врезался в BMW и попал в реанимацию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате ДТП с участием электросамоката пострадали двое несовершеннолетних, один из них госпитализирован в реанимацию. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В Екатеринбурге в результате ДТП с участием электросамоката пострадали двое несовершеннолетних, один из них госпитализирован в реанимацию. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла 28 июля около 23:10 на улице Пехотинцев. Двое подростков, в нарушение правил управляя прокатным электросамокатом вдвоем, двигались по проезжей части. При перестроении они не убедились в безопасности маневра и столкнулись с автомобилем BMW под управлением 25-летней женщины.

14-летний пассажир получил травмы, ему оказали помощь. 15-летний водитель СИМ с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение.

Водитель автомобиля пояснила, что подростки резко перестроились на ее полосу движения. В отношении женщины составлены административные материалы за отсутствие страхового полиса ОСАГО и знака «Начинающий водитель». По факту ДТП назначено расследование.

— Госавтоинспекция напоминает, что управление СИМ с пассажиром запрещено, а выезд на проезжую часть требует строгого соблюдения ПДД, — говорится в сообщении.

Ранее водитель Skoda сбил 11-летнего школьника на электросамокате на парковке на улице Федора Полетаева в Москве. Мальчика доставили в больницу. Правоохранители начали проверку, ее ход на контроле прокуратуры.