Подросток на электросамокате врезался в BMW и попал в реанимацию в Екатеринбурге

Авария произошла 28 июля около 23:10 на улице Пехотинцев. Двое подростков, в нарушение правил управляя прокатным электросамокатом вдвоем, двигались по проезжей части. При перестроении они не убедились в безопасности маневра и столкнулись с автомобилем BMW под управлением 25-летней женщины.