Столицу США накрыла угроза торнадо

Национальная метеорологическая служба США объявила угрозу торнадо в Вашингтоне, а также в прилегающих районах штатов Вирджиния и Мэриленд. Предупреждение, по данным NWS, действует до 22:00 по местному времени 28 июля.
Синоптики не исключают формирования сразу нескольких смерчей. Кроме того, ожидаются грозы с разрушительными порывами ветра, которые могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре столичного региона.
Весной текущего года серия мощных гроз и торнадо уже обрушивалась на Соединенные Штаты. Тогда жертвами стихии стали не менее 30 человек. Основной удар пришелся на Миссури, Канзас, Миссисипи, Арканзас и Техас, где было зафиксировано не менее 27 смерчей.
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