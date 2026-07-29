Столицу США накрыла угроза торнадо

Весной текущего года серия мощных гроз и торнадо уже обрушивалась на Соединенные Штаты. Тогда жертвами стихии стали не менее 30 человек. Основной удар пришелся на Миссури, Канзас, Миссисипи, Арканзас и Техас, где было зафиксировано не менее 27 смерчей.