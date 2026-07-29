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На Кубани начали проверку после ДТП с питбайком, который сбил девочку

В городе Тихорецке Краснодарского края водитель питбайка сбил девочку и скрылся с места ДТП, проводится проверка.

Источник: Аргументы и факты

Водитель питбайка в городе Тихорецке Краснодарского края сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по пешеходной площади, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что видеозапись этого инцидента ранее появилась в Сети. На кадрах запечатлено, как питбайк на большой скорости пересекает центральную площадь Тихорецка и сбивает ребёнка. Девочка могла получить травмы. После ДТП водитель скрылся с места случившегося.

Следователи проводят доследственную проверку. Её ход взял на контроль глава краевого управления СК РФ Андрей Маслов. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в свою очередь, уточнили, что девочка, которую сбили на площади, обращалась в больницу. Она получает лечение амбулаторно.

Напомним, 28 июля сообщалось, что в Ленинском районе Крыма водитель иномарки на пешеходном переходе насмерть сбил двух пожилых людей. Пенсионеры переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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