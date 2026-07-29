В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один человек (мужчина) пострадал… Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».