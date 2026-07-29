В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Женщина погибла, мужчина пострадал при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом во время атаки по Таганрогу в Ростовской области, идет эвакуация дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один человек (мужчина) пострадал… Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что идет эвакуация жителей дома, а также развернут пункт временного размещения.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — добавил губернатор.