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В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Женщина погибла, мужчина пострадал при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом во время атаки по Таганрогу в Ростовской области, идет эвакуация дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один человек (мужчина) пострадал… Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что идет эвакуация жителей дома, а также развернут пункт временного размещения.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — добавил губернатор.

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