В Японии из-за землетрясения погибли шесть человек

Так, в торговом центре Aeon в городе Касима (префектура Кумамото), где после землетрясения произошел мощный взрыв, предположительно, газа, два человека погибли, еще один находится в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют состояние клинической смерти, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели). Из-под завалов были извлечены восемь человек, пятеро пострадали. Ранее сообщалось, что связь потеряна с 20−30 сотрудниками ТЦ, где, по сведениям телеканала TBS, может быть много погибших.