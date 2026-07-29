В Японии из-за землетрясения погибли шесть человек

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, согласно предварительной информации, погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на острове Кюсю в Японии. Об этом свидетельствуют данные местных властей.
Так, в торговом центре Aeon в городе Касима (префектура Кумамото), где после землетрясения произошел мощный взрыв, предположительно, газа, два человека погибли, еще один находится в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют состояние клинической смерти, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели). Из-под завалов были извлечены восемь человек, пятеро пострадали. Ранее сообщалось, что связь потеряна с 20−30 сотрудниками ТЦ, где, по сведениям телеканала TBS, может быть много погибших.
Кроме того, на заводе Nippon Paper Industries на Кюсю, где после землетрясения обрушилась дымовая труба, в состоянии остановки сердца и легких были обнаружены два человека. Связь до сих пор не удалось установить еще с девятью людьми.
Один человек погиб в городе Яцусиро (префектура Кумамото). Его тело извлекли из-под обломков рухнувшего здания.
В больницы различных районов Кюсю доставлены десятки людей. Кроме того, по словам премьер-министра Японии Санаэ Такаити, в результате землетрясения произошли пожары, в некоторых районах были повреждены дороги и мосты, обрушились здания и отключилось электричество.