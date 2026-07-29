Обломки ракеты попали в многоквартирный дом в Таганроге, один человек погиб

Обломки ракеты попали в жилой многоквартирный дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погибла женщина, еще один человек пострадал.
Жителей дома эвакуируют, добавил господин Слюсарь. Для них развернули пункт временного размещения.
На какой улице находится атакованный дом, губернатор не сообщил. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — написал глава региона в Telegram.
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