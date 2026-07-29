Ракеты ВСУ атаковали Таганрог: есть погибшие и раненые

Обломки вражеской ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге. В результате инцидента погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. Об этом проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал глава региона в «Максе».
Слюсарь уточнил, что пострадавший мужчина находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Кроме того, губернатор передал слова поддержки родственникам женщины, которая погибла в результате происшествия.
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