Таксиста из Узбекистана депортировали из России за отказ везти ветерана СВО

В Подмосковье таксиста депортировали из России после того, как он отказался везти ветерана специальной военной операции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».
Ветеран Кирилл Загородников вместе с женой Анастасией заказали такси — мужчине нужно было посетить протезиста. Когда водитель Бахром прибыл на заказ и увидел, что его пассажир безногий, он отказался везти Кирилла и сразу уехал.
После обращения в службу поддержки водителя уволили. Руководитель таксопарка заявил, что сотрудникам с таким негуманным отношением к пассажирам не место в их организации.
Бахром Тагаев находился в России легально и работал по патенту. Однако после скандала ему аннулировали патент и запретили въезд в РФ до 2032 года. В настоящее время он уже находится за пределами страны.
Кирилл Загородников — сам в прошлом гражданин Узбекистана. Несколько лет назад он переехал из Ташкента в Подмосковье, а в 2024 году отправился добровольцем на спецоперацию, где получил тяжелое ранение, лишившись ноги и руки, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что таксист перевозил пассажира в Москве в багажнике машины Hyundai. Сотрудники полиции задержали водителя и составили административный протокол. Суд арестовал его на 10 суток.