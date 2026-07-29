В Липецкой области 20-летнего парня обвинили в пропаганде терроризма в Сети

Ранее на Сахалине арестовали 59-летнего местного жителя по делу о публичных призывах к терроризму. По версии следствия, с февраля 2022 года по октябрь 2023 года мужчина размещал публикации с призывами уклоняться от военной службы, дезертировать и мешать работе органов власти. В апреле 2025 года он опубликовал видеоролик с призывами к террористической деятельности. Следствие объединило несколько уголовных дел в одно производство. Суд отправил подозреваемого под стражу, а сотрудники СК продолжили собирать доказательства.