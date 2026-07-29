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В Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на многоквартирный дом, погиб один человек

В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. О случившемся информирует губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в настоящее время ведётся эвакуация жителей дома. Для них развёрнут пункт временного размещения.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавший в настоящее время получает всю необходимую медпомощь. Данные о последствиях атаки будут уточняться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что удары ударных БПЛА Вооружённых сил Украины привели к ранению семи мирных граждан в Донецкой Народной Республике. В Никитовском районе Горловки в результате атаки на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980 и 1989 годов рождения, а также мужчины 1949 и 1981 годов рождения. В городе Кировское Шахтёрского муниципального округа при атаке на АЗС ранена женщина 1973 года рождения, кроме того, пострадал мужчина 1982 года рождения.

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