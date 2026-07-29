Обломки ракеты упали на жилой дом в Таганроге, есть погибшая и пострадавший

В Таганроге в результате воздушной атаки погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. Идет эвакуация жителей, развернут пункт временного размещения.
— Выражаю глубокие соболезнования родным и близком погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Губернатор также предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей быть осторожными, не подходить к окнам и покинуть открытые участки улиц.
28 июля Вооруженные силы Украины атаковали дроном гражданский рейсовый автобус в Шебекине. В результате удара пострадали 19 граждан, 18 из которых доставлены в ЦРБ.