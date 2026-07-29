Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

В результате атаки украинских войск на Таганрог погибла женщина, коме того, есть пострадавший, проинформировал Юрий Слюсарь.

Ракеты Вооружённых сил Украины атаковали Таганрог, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в результате атаки украинских войск погибла женщина. Кроме того, есть пострадавший.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал Слюсарь в своём канале в мессенджере «Макс».

Губернатор Ростовской области отметил, что осуществляется эвакуация. Организован пункт размещения.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше