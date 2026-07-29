Слюсарь: в результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

Ракеты Вооружённых сил Украины атаковали Таганрог, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в результате атаки украинских войск погибла женщина. Кроме того, есть пострадавший.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал Слюсарь в своём канале в мессенджере «Макс».
Губернатор Ростовской области отметил, что осуществляется эвакуация. Организован пункт размещения.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.