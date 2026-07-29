ФНС ликвидировала ИП возможного участника атаки БПЛА ВСУ на Иркутскую область

Сведения о закрытии предпринимательства появились в юридических документах. Из них следует, что исключение из реестра индивидуальных предпринимателей было принято в конце июня, а к концу июля процедура ликвидации была завершена. До этого Тимофеев* был зарегистрирован как предприниматель в сфере перевозки грузов.
Напомним, что ВСУ в 2025 году 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В рамках расследования атаки беспилотников правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева*, владевшего грузовиками, которые, предположительно, использовались для запуска БПЛА. ФНС в августе 2025 года заблокировала счета Тимофеева*.
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* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.