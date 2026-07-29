Мужчина забрался в технический отсек авиалайнера, где его придавила деталь

Это произошло в ангаре аэропорта Хитроу. На 23-летнего мужчину упал топливный бак. Пострадавший, который находился без сознания, был госпитализирован. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Более месяца он лежал в реанимации, после чего умер.