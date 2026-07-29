Мужчина забрался в технический отсек авиалайнера, где его придавила деталь

Инженер авиакомпании Virgin Atlantic выполнял работы в одном из отсеков самолёта Boeing 787 Dreamliner в Британии и получил тяжёлые травмы после того, как его придавила одна из деталей, сообщила газета The Sun, статью которой перевёл Aif.ru.
Это произошло в ангаре аэропорта Хитроу. На 23-летнего мужчину упал топливный бак. Пострадавший, который находился без сознания, был госпитализирован. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Более месяца он лежал в реанимации, после чего умер.
Источник в авиационной отрасли, слова которого приводят журналисты, заявил, что после инцидента полёты авиалайнера приостановлены до дальнейшего уведомления. Подчёркивается, что нельзя допускать, чтобы тяжёлые детали отделялись от двигателя в полёте.
Компания Virgin направила запрос в корпорацию Boeing для выявления неисправности в лайнере.
Напомним, в апреле 2024 года бывший инженер по качеству компании Boeing Сэм Салехпур заявил, что полёты на самолете 787 Dreamliner небезопасны из-за недостатков в процессе сборки. Кроме того, специалист отмечал, что лайнер может развалиться в воздухе.