Роспотребнадзор назвал воду в Тюмени безопасной, несмотря на жалобы

Напомним, в Тюмени из-за мощного паводка вода из-под крана приобрела стойкий болотный запах, а у горожан начались проблемы с кожей. Многие покупают бутилированную воду. Те, кто всё же решился искупаться, несмотря на неприятный запах, столкнулись с последствиями. У одних начался нестерпимый зуд головы, у других появились высыпания на теле и руках. Представители местного «Росводоканала» утверждают, что вода соответствует стандартам, а очистные сооружения работают в усиленном режиме.