В Хабаровске вывезли 37,5 тонн отходов после вмешательства прокуратуры

О стихийной свалке жители рассказали прокурору на личном приеме. Была проведена проверка, которая показала, что на неразграниченной земле, которая находится в государственной собственности, в водоохранной зоне Амура на площади более 100 квадратных метров выброшены строительный мусор, отходы сельскохозяйственного производства и другие.