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В Хабаровске вывезли 37,5 тонн отходов после вмешательства прокуратуры

Ликвидирована свалка на острове Заячий.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске ликвидирована свалка на острове Заячий, после вмешательства природоохранной прокуратуры оттуда вывезли 37,5 тонн отходов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О стихийной свалке жители рассказали прокурору на личном приеме. Была проведена проверка, которая показала, что на неразграниченной земле, которая находится в государственной собственности, в водоохранной зоне Амура на площади более 100 квадратных метров выброшены строительный мусор, отходы сельскохозяйственного производства и другие.

— По представлению природоохранного прокурора администрация Хабаровска очистила землю. Вывезено и утилизировано 37,5 тонн отходов, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, ранее 4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае.