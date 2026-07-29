В Хабаровске вывезли 37,5 тонн отходов после вмешательства прокуратуры

В Хабаровске ликвидирована свалка на острове Заячий, после вмешательства природоохранной прокуратуры оттуда вывезли 37,5 тонн отходов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О стихийной свалке жители рассказали прокурору на личном приеме. Была проведена проверка, которая показала, что на неразграниченной земле, которая находится в государственной собственности, в водоохранной зоне Амура на площади более 100 квадратных метров выброшены строительный мусор, отходы сельскохозяйственного производства и другие.
— По представлению природоохранного прокурора администрация Хабаровска очистила землю. Вывезено и утилизировано 37,5 тонн отходов, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, ранее 4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае.