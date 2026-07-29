Около 170 афтершоков произошло после мощного землетрясения в Японии

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Около 170 афтершоков произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных национального метеорологического управления.
Так, по состоянию на 09:09 по местному времени (03:09 мск) в районе Кумамото зафиксировано 169 повторных землетрясений магнитудой от 1,9 до 6,1.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая в отличие от магнитуды отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов.
По предварительным данным, жертвами землетрясения могли стать шесть человек, более 100 пострадали. Кроме того, в результате землетрясения произошли пожары, в некоторых районах были повреждены дороги и мосты, обрушились здания и было отключено электричество.