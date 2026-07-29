Пепел после извержения Шивелуча выпал в пяти населённых пунктах Камчатки

Ранее сообщалось, что пепел Шивелуча выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов. В посёлке Ключи толщина слоя достигла одного миллиметра. Позднее следы пепла обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо. Жители Мильковского округа не обращались за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу. Предприятия и объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.